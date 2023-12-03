Red Sea Film Festivali ve Film Marketi'nde Türkiye Rüzgarı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve TESİYAP'ın organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye standına katılımcılar büyük bir ilgi gösterdi
30 Kasım - 9 Aralık 2023 arasından Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde üçüncüsü gerçekleştirilen Red Sea Film Festivali’nde 2 - 5 Aralık tarihleri arasında Red Sea Souk adlı film market düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi, yeni iş birliği fırsatları yaratılması ve gelecekte ortak projeler üretilmesi adına TESİYAP organizasyonuyla bir Türkiye standının da bu markette yer alması kararlaştırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Riyad Kültür ve Tanıtma Müşaviri Metin Mutanoğlu ve TESİYAP Genel Sekreteri Burhan Gün'ün katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte 20’nin üzerinde katılımcı ile görüşme sağlandı. Markette hem Series Mania, Berlinale EFM, British Council ve Tayland Film Ofisi gibi ülkelerden çok önemli kurum ve organizasyonlar ile görüşüldü hem de Hindistan, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayvan, Nijerya, Kanada, Pakistan gibi birçok ülkede faaliyet gösteren yapımcı ve sektör profesyoneli ile toplantılar yapılarak ülkemiz içerikleri ve endüstrisi hakkında bilgiler verildi.
Etkinliğin birincil hedefi olan Suudi Arabistan’ın önde gelen kurumlarından Kültürel Kalkınma Fonu, Suudi Film Komisyonu ve Medya Bakanlığı’na bağlı Konoz biriminden önemli yetkililerden Suudi Arabistan sinema ve televizyon sektörü hakkında bilgi alınarak ortak proje fırsatları değerlendirildi.
Red Sea Film Festivali film program direktörü Kaleem Aftab ile de görüşme sağlayan Burhan Gün festivalde gelecek yıllarda geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını masaya yatırdı. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında yürütülen kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi adına fikir alışverişi yapıldı.
Suudi Arabistan’ın son dönemlerde kültürel ve sosyal alanlarda attığı yeni adımların ülkemiz için de önemli bir fırsat yaratabileceğini belirten Tesiyap Genel Sekreteri Burhan Gün, özellikle iki ülke kurumları ve organizasyonları arasında geliştirilecek iş birliklerinin özel sektörü de motive edeceğini ve yeni ilişkilerin önünü açacağını vurguladı.
Red Sea Souk’ta, Violet salonu 10 numarada yer alan TESİYAP Türkiye standı 5 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.