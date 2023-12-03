Red Sea Film Festivali ve Film Marketi'nde Türkiye Rüzgarı

30 Kasım - 9 Aralık 2023 arasından Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde üçüncüsü gerçekleştirilen Red Sea Film Festivali’nde 2 - 5 Aralık tarihleri arasında Red Sea Souk adlı film market düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi, yeni iş birliği fırsatları yaratılması ve gelecekte ortak projeler üretilmesi adına TESİYAP organizasyonuyla bir Türkiye standının da bu markette yer alması kararlaştırıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Riyad Kültür ve Tanıtma Müşaviri Metin Mutanoğlu ve TESİYAP Genel Sekreteri Burhan Gün'ün katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte 20’nin üzerinde katılımcı ile görüşme sağlandı. Markette hem Series Mania, Berlinale EFM, British Council ve Tayland Film Ofisi gibi ülkelerden çok önemli kurum ve organizasyonlar ile görüşüldü hem de Hindistan, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayvan, Nijerya, Kanada, Pakistan gibi birçok ülkede faaliyet gösteren yapımcı ve sektör profesyoneli ile toplantılar yapılarak ülkemiz içerikleri ve endüstrisi hakkında bilgiler verildi.