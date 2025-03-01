Reel sektöre yönelik yeni kefalet paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yeni destek paketleri yürürlüğe konacak.

Yeni çalışmayla, ihracatçılar ve döviz hassasiyeti bulunan firmalar, oluşturulacak yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmiyle desteklenecek. Paketin toplam kefalet limiti 41 milyar lirayı bulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, göreve geldiği günden beri ihracatı ve ihracatçıyı destekleyici adımlar attıklarını ve benzer düzenlemelerin yapılmasına devam edileceğini söyledi.

İhracatçıların uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin olarak kullandıklarını belirten Şimşek, "Üreten, istihdam yaratan ve ihracat yapan iş dünyamızın her zaman yanındayız, yeni kefalet paketimizi 15 gün içinde devreye alıyoruz. Sektörden gelen talepler doğrultusunda iş dünyamızı desteklemeye ve işleyişlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

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Şimşek, firmaların döviz alım satımı sonucunda oluşan maliyetlerinin giderilmesi, ticari hayattaki işleyişin rahatlatılması ve ekonomideki enflasyonist etkilerin azaltılması için mevzuat değişikliği çalışmaları yaptıklarını ve bu çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ifade etti.

İHRACATÇILARA KEFALET DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsamda hazırlanan ilk pakete göre, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla firmalara 30 milyar lira kefalet limitli sağlanacak. Paketle, KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 45 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 90 milyon lira olacak.

Yine İGE aracılığıyla ihracatçı KOBİ'lerin dijital dönüşüm için yapacakları yatırımlara yönelik finansman desteği de verilecek. Bu amaçla, 1 milyar lira kefalet limitli yeni bir destek paketi oluşturuldu. Paketin yararlanıcı başına kefalet üst limitinin 16 milyon lira olarak uygulanması planlanıyor.

KATILIM FİNANS ESASLARINA UYGUN PAKET

Destek çalışmasının bir diğer ayağını da Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) aracılığıyla katılım finans esaslarına uygun kefalet kullanmayı talep eden firmalar için hazırlanan paket oluşturacak. Buna göre, ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmalara Bakanlığın kefalet desteğiyle finansman sağlanması amacıyla 5 milyar lira kefalet limitine haiz yeni bir destek paketi hazırlandı. Söz konusu destek paketinin KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 20 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 40 milyon lira olacak.