        Reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranları yeniden belirlendi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi. Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 00:29 Güncelleme: 17.09.2025 - 00:31
        Reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranları yeniden belirlendi
        Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak belirledi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

