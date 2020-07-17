Referans Bahçeşehir'de inşaat ve satış sürüyor

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Yaklaşık 26 bin metrekare arsa üzerinde 463 konut ve 34 ticari ünitenin yer aldığı Referans Bahçeşehir projesinde 1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1, 4+1 ve 4,5+1’den oluşan dairelerin satışı ve inşaatı sürüyor.

64 metrekareden başlayıp 376 metrekareye kadar çıkan projede metrekare fiyatları ise 4 bin 750 TL’den başlıyor.ı

Geniş peyzaja sahip projede doğal ışık alan kapalı yüzme havuzları, basketbol sahası, fitness alanı, Türk hamamı, sauna, çocuk kulübü, çim aktivite ve açık sinema alanı, dinlenme terasları ve peyzaj havuzları bulunuyor.

34 adet cadde mağazasının da yer aldığı ve inşaatın devam ettiği proje Aralık 2021’de teslim edilecek.

Bahçeşehir merkezde TEM Otoyolu’nun hemen yanında yükselen proje, Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Çevreyolu ve bağlantı yolları, Marmaray, Metro hattı, İstanbul Havalimanı gibi önemli lokasyonların kesişim noktasında yer alıyor