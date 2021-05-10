Reflü kalbi sıkıştırır mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkReflü kalbi sıkıştırır mı? - Haberler
ABONE OL

Reflü kalbi sıkıştırır mı?

Reflü hastalığı, özellikle yemek sonrası hazımsızlık, göğüste yanma, ekşime ve ağıza acı su gelme yakınmalarıyla toplumda oldukça sık görülüyor. Peki reflü hangi belirtilerle ortaya çıkar? Reflü kalp krizini andıran bulgular gösterebilir mi? Genel Cerrahi-Meme-Tiroid ve Onkolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş yazdı

Reflü kalbi sıkıştırır mı? - Haberler
Reflü kalbi sıkıştırır mı?
0:00 / 0:00

Kısaca mide içeriğinin yemek borusu ve ağıza gelmesi olan reflü hastalığı, özellikle yemek sonrası hazımsızlık, göğüste yanma, ekşime ve ağıza acı su gelme yakınmalarıyla toplumda oldukça sık görülmektedir.

Normal olarak yemek borusunun alt ucunda özafagial sfinkter adı verilen kastan oluşmuş kapak benzeri bir yapı vardır. Bu yapı asidin mide içerisinden yukarıya kaçmasını önler. Ancak yemek borusu ile midenin birleşim yerindeki hiatal açı adını verdiğimiz açılanma ve basınç farkındaki değişiklikler nedeniyle kapak gevşer ve böylece mide asidi gıda içeriğiyle beraber yemek borusuna kaçar hatta ağza kadar gelir. Bundan dolayı en önemli belirti, mide asidinin neden olduğu yemek borusundaki yanmanın göğüste hissedilmesidir.

REFLÜNÜN BELİRTİLERİ

Reflü hastalığında belirtiler atipik ve tipik olabilir. En sık görülen tipik reflü belirtisi göğüste yanma olan "heartburn" dır. Bu yanma sadece midede değil, boyunda, omuzlarda hatta sırtta ve kolda dahi hissedilebilir. Hatta bazen kalp ağrısından ayırt edilemez ve hastalar kalp krizi geçirdiğini düşünerek doktora başvururlar. Kalp krizini andıran bu bulgular çoğu kez kişiyi anjioya yönlendirir. Öyle ki göğüs ağrısı nedeniyle koroner anjio yapılıp negatif bulunan yüzde 50 hastada reflü özofajit saptanmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hekime danışmadan asla! Propolis bağışıklıkta aşırı ve kontrolsüz artış nedeni mi? - Haberler
SAĞLIKHekime danışmadan asla!
"Covid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakları insanlığın ortak kullanımına açılsın" tartışması - Haberler
SAĞLIK"Covid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakları ...
SON DAKİKA: Koronada yanıltıcı negatiflik uyarısı! - Haberler
SAĞLIKKoronada yanıltıcı negatiflik uyarısı!
40 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 40 yaş üzeri aşılama hangi tarihte başlıyor? Bakan Koca açıkladı
SAĞLIK40 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak?
İstanbul'daki vakalarla ilgili önemli açıklama - Haberler
SAĞLIKİstanbul'daki vakalarla ilgili önemli açıklama
Engelleri aştı, duyamamasına rağmen konuştu
SAĞLIKEngelleri aştı, duyamamasına rağmen konuştu
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 15 bin 191
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
9 Mayıs Koronavirüs tablosu vaka sayısı AÇIKLANDI - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı
SAĞLIKİşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu
“Aşıda patent tartışmaları tribünlere oynamak”
SAĞLIK“Aşıda patent tartışmaları tribünlere oynamak”
Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? E-nabız Koronavirüs test sonucu öğrenmek için tıkla
SAĞLIKCovid-19 test sonucu öğrenme