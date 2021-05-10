Reflü kalbi sıkıştırır mı? 0:00 / 0:00

Kısaca mide içeriğinin yemek borusu ve ağıza gelmesi olan reflü hastalığı, özellikle yemek sonrası hazımsızlık, göğüste yanma, ekşime ve ağıza acı su gelme yakınmalarıyla toplumda oldukça sık görülmektedir.

Normal olarak yemek borusunun alt ucunda özafagial sfinkter adı verilen kastan oluşmuş kapak benzeri bir yapı vardır. Bu yapı asidin mide içerisinden yukarıya kaçmasını önler. Ancak yemek borusu ile midenin birleşim yerindeki hiatal açı adını verdiğimiz açılanma ve basınç farkındaki değişiklikler nedeniyle kapak gevşer ve böylece mide asidi gıda içeriğiyle beraber yemek borusuna kaçar hatta ağza kadar gelir. Bundan dolayı en önemli belirti, mide asidinin neden olduğu yemek borusundaki yanmanın göğüste hissedilmesidir.

REFLÜNÜN BELİRTİLERİ

Reflü hastalığında belirtiler atipik ve tipik olabilir. En sık görülen tipik reflü belirtisi göğüste yanma olan "heartburn" dır. Bu yanma sadece midede değil, boyunda, omuzlarda hatta sırtta ve kolda dahi hissedilebilir. Hatta bazen kalp ağrısından ayırt edilemez ve hastalar kalp krizi geçirdiğini düşünerek doktora başvururlar. Kalp krizini andıran bu bulgular çoğu kez kişiyi anjioya yönlendirir. Öyle ki göğüs ağrısı nedeniyle koroner anjio yapılıp negatif bulunan yüzde 50 hastada reflü özofajit saptanmıştır.