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Reflüsü olanlar nasıl oruç tutabilir?

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Reflünün, Türkiye’de çok yaygın bir mide hastalığı olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Yüksel Ateş, "Yapılan araştırmalara göre her dört yetişkinden biri bu hastalıktan dolayı sıkıntı yaşıyor. Mide içeriğinin bir zorlama olmaksızın yemek borusuna geri gelmesi şeklinde tarif edilen bu hastalık, yaşam kalitesini kötü etkiliyor ve maalesef tekrarlıyor. Oruç ibadetini yerine getirken, tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi reflüye karşı da bazı kurallara dikkat ederseniz, Ramazan ayını kolaylıkla geçirebilirsiniz" diye konuştu

Reflü

Ramazanda oruç tutarken reflünüz tetiklenebilir ve şikayetleriniz artabilir. Reflü deyip geçmeyin çünkü Türkiye’de her dört kişiden biri bu hastalıktan muzdarip. 

Reflünün, Türkiye’de çok yaygın bir mide hastalığı olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Yüksel Ateş, "Yapılan araştırmalara göre her dört yetişkinden biri bu hastalıktan dolayı sıkıntı yaşıyor. Mide içeriğinin bir zorlama olmaksızın yemek borusuna geri gelmesi şeklinde tarif edilen bu hastalık, yaşam kalitesini kötü etkiliyor ve maalesef tekrarlıyor. Oruç ibadetini yerine getirirken, tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi reflüye karşı da bazı kurallara dikkat ederseniz, Ramazan ayını kolaylıkla geçirebilirsiniz" dedi. 

REFLÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

* Mideden yemek borusuna asit, safra, pankreas salgılarının kaçması sonucu mide ekşimesi,
* Ağza acı ve ekşi su gelmesi,
* Geğirme, bulantı, kusma, yutma zorluğu,
* Boğazda takılma hissi,
* Ses kısılması,
* Göğüste yanma,
* Öksürük,
* Gece ortaya çıkan boğulma hissi
* Diş çürükleri, ağız kokusu.

REFLÜNÜN EVRELERİ

Reflü hastalığı, dört evrede derecelendirilir. A’dan D’ye kadar verilen dereceler hastalığın şiddetini ve midede oluşturduğu lezyonların büyüklüğüne göre sınıflandırılmasını sağlar. Los Angeles sınıflamasına göre, A evresi hastalığın başlangıç evresiyken D evresi en ilerlemiş halidir.

REFLÜNÜZÜN DERECESİNE GÖRE İFTAR VE SAHUR ÖNERİLERİ!

Eğer reflünüz D evresindeyse yemek borunuzda ülserler yani yaralar ve daralmalar vardır. Dolayısıyla ilerlemiş safhadaki reflünüz ve varsa mide fıtığınız, oruç tutmanız nedeniyle şiddetini artırabilir. Bu durumdaysanız oruç tutarken mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Reflünüz diğer evrelerde ise doktorunuzun verdiği diyet listesine çok dikkat etmelisiniz ve özellikle sahurda PPI yani proton pompası inhibütörünü ve yemek sonrası da yemek borusunda koruyucu bir tabaka oluşturacak aljinik asit preparatlarını kullanmalısınız.

İFTAR YEMEĞİNİ BÖLEREK YEMELİSİNİZ

İftar yemeğini mümkünse bölerek yemelisiniz. Biraz yemeli, biraz beklemelisiniz. Sahur yemeğinde yağlı yiyeceklerden ve kızartmalardan, domatesli yiyeceklerden, baharatlardan, kafeinli içeceklerden, çikolata ve benzeri gıdalardan uzak durmalısınız. Eğer mideniz yanmadan rahat bir gün geçirmek istiyorsanız, sahurda et ve yumurta gibi proteinli gıdaları tercih etmelisiniz.

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