Mübarek üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk gecesi Regaip Kandilidir. Yılın en kutsal aylarını ibadetlerle ve hayırlı işlerle değerlendirmek isteyen Müslümanlar Regaip Kandilinin tarihini ve Regaip kandilinde yapılacak ibadetleri araştırıyor. Peki Regaib Kandili ne zaman? Regaib Kandilinde neler yapılır? İşte Regaip Kandili ile ilgili merak edilen her şey...

2021 REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili: 18 Şubat Perşembe

REGAİB KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

Alimler dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın uygun olduğunu ifade etmişlerdir. Bu geceye özel bir namaz yoktur.