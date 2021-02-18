Regaip Kandili mesajları en anlamlı ve en güzel sözleri sevdiklerinize ve yakın çevrenizdekilere göndermeniz için haberimizde derledik. Büyük bir heyecanla beklenen Regaip Kandili bugün tüm yurtta idrak edilecek. Sevdiklerinize ve çevrenizdekilere Regaip Kandili mesajı göndererek mutlu edebilir ve onların da hayır dualarını alabilirsiniz. İşte 2021'in en güzel Regaip Kandili mesajları burada.