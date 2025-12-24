Resimli Regaip Kandili mesajları 2025: En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve dualı, resimli kandil mesajları
Regaip Kandili için bekleyiş sürerken, resimli kandil mesajları gündemdeki yerini aldı. Regaip Kandili bu yıl 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul gören Regaip Kandili öncesinde, resimli kandil mesajları araştırılmaya başlandı. Manevi duygularını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Regaip Kandili mesajlarını sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte 2025 en güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve dualı, resimli kandil mesajları...
Regaip Kandili resimli mesajları... Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandili, bu yıl 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. Bu önemli gün öcesinde Resimli Regaip Kandili mesajları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Regaip Kandili anlamı ve önemini vurgulayan kandil mesajı arayanlar için ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' resimli mesajlarını haberimizde derledik. İşte kısa, uzun, dualı, ayetli, dualı, hadisli, en güzel Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun mesajları ve sözleri...
RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025
Bu mübarek gecede, yüce Mevla'nın rahmetiyle aydınlanan kalplerimiz, sevgiyle dolup taşsın. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Regaip Kandili, duaların en güzel ve samimi şekilde yükseldiği, günahların affedildiği bir gecedir. Rabbim, tüm dualarımızı kabul etsin.
EN GÜZEL VE KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Regaip Kandili'nin feyziyle, geçmişin pişmanlıklarını unutun, geleceğe umutla bakın. Rabbim, tüm dualarınızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra 80) Kandiliniz Mübarek Olsun.
Regaip Kandili, kalplerin tertemiz olduğu, duaların en güçlü olduğu bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul buyursun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Bu mübarek gecede, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde olmanız ve kalplerinizin nur ile dolması dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
HAYIRLI KANDİLLER SÖZLERİ
Regaip Kandili'nin bereketiyle, hayatınızdaki güzellikler çoğalsın, dualarınız kabul olsun. Rabbim, bizleri affetsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Regaip Kandili, geçmişin hatırlanıp, geleceğe umutla bakılan bir gecedir. Rabbim, tüm dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
YAZILI REGAİP KANDİLİ MESAJI
Regaip Kandili'nin nuruyla, hayatınızın her anı aydınlanıp, sevgi dolu geçsin. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Bu mübarek gecede, kalplerimizdeki kini, nefreti silip sevgiyle doldurmayı diler, Rabbimden af ve mağfiret niyaz ederim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Regaip Kandili'nin bereketi üzerinize olsun, dualarınızın kabul gördüğü, sevdiklerinizle huzurlu bir gece geçirmeniz dileğiyle.
Regaip Kandili, insanların birbirine yaklaştığı, kardeşçe kucaklaştığı bir gecedir. Rabbim, bütün dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Bu mübarek gecede, dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul olmasını temenni eder, Regaip Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.
Bu mübarek Regaip Kandili'nde dualarımızın kabul olması, kalplerimizin nur ile dolması dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Bu gece ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
DUALI VE HADİSLİ KANDİL SÖZLERİ
Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.
Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Regaip Kandili, kalplerin temizlendiği, duaların kabul olduğu bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiypr, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyoruz.
Yüce Mevla'nın rahmetiyle aydınlanan bu mübarek gecede, gönüllerimiz bir olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
REGAİP KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Regaip Kandili, geçmişin muhasebesini yapma, geleceğe umutla bakma ve en önemlisi kalbindeki sevgiyi artırma zamanıdır. Dualarınız kabul olsun!
Regaip Kandili'nin bereketiyle, yüreğinizdeki güzellikler çoğalsın, gönül huzur bulsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Regaip Kandili, kalplerin birbirine yaklaştığı, sevgi ve hoşgörüyle dolup taştığı bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!