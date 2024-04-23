Reha Özcan uyardı

Reha Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Sosyal medyada ajans/kurs adı altında Reha Özcan'dan oyunculuk başta olmak üzere çeşitli eğitimler verdiklerini iddia eden kişi ve kurumlara itibar etmemenizi önemle rica ederim. @rehaozcanofficial ile @rehaozcankumpanyasi BIO'larında belirtilen menajer ve temsilcilerim dışında resmi iletişim kanalım bulunmamaktadır.

Saygılarıma

Reha Özcan