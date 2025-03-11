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        Haberler Ekonomi Teknoloji Rekabet Kurumu'ndan marketlerden sonra teknoloji perakendecilerine de soruşturma - Teknoloji Haberleri

        Rekabet Kurumu'ndan marketlerden sonra teknoloji perakendecilerine de soruşturma

        Rekabet Kurumu'nun dün perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açtığının bildirilmesinin ardından teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara soruşturma açtığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:21
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        Marketlerden sonra teknoloji perakendecilerine de soruşturma
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        Market zincirleri takibe alan ve soruşturma açan Rekabet Kurumu'nun teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara soruşturma açtığı belirtildi.

        Bu firmalar arasında yer alan TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeciler ve bir tedarikçi teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        PERAKENDECİLERE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

        Dün Rekabet Kurumu tarafından aralarında BİM, Şok ve Migros'un bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı bildirilmişti.

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        BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

        Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.'den yapılan açıklamada ise "Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması bu aşamada soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

        Migros Ticaret A.Ş. ise KAP açıklamasında "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu bazı perakende şirketleri ve bazı tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Soruşturma açılması, kanunun ihlal edildiği şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

        Carrefoursa'dan yapılan KAP açıklamasında ise "Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi

        BORSADA DÜŞÜŞE YOL AÇMIŞTI

        Perakende şirketlerindeki sert düşüş geçen hafta yüzde 6 yükselen Borsa İstanbul 100 endeksine de fren oldu. Endeks yatay seyrini sürdürdü. Rekabet soruşturmasının ardından Şok yüzde 2,5, Migros yüzde 4,8, Bim yüzde 5 civarında düşüş yaşadı. Yatırımcılar, ciroya göre belirlenecek olan olası bir ceza durumunda BİM ve Migros daha fazla etkileneceği için bu iki hissede daha fazla satış gerçekleştiriyor.

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