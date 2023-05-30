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Gelecek 5 yıl için "rekor sıcaklık" uyarısı

Küresel ısınmanın etki giderken artarken bir çarpıcı sıcaklık uyarısı daha geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof.Dr. Levent Kurnaz, önümüzdeki 5 yıl içinde bir senenin şimdiye kadarki en sıcak yıl olan 2016'dan da sıcak olacağına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını söyledi

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  • Son dakika haberi: Rekor sıcaklık uyarısı! Önümüzdeki 5 yıla dikkat çekildi - Küresel ısınma

    Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, önümüzdeki 5 yıl içinde bir senenin, şimdiye kadarki en sıcak yıl olan 2016'dan da sıcak olmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.
  • Son dakika haberi: Rekor sıcaklık uyarısı! Önümüzdeki 5 yıla dikkat çekildi - Küresel ısınma

    Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan ve artan sera gazlarıyla Pasifik Okyanusu sularını ısıtan El Nino olayının küresel ısınmayı rekor seviyeye ulaştıracağına vurgu yapan raporu AA muhabirine değerlendiren Kurnaz, kömür, petrol ve doğal gaz yoluyla atmosfere salınan karbondioksit ve diğer sera gazları nedeniyle küresel ortalama sıcaklıkların her geçen sene biraz daha arttığını belirtti.
  • Son dakika haberi: Rekor sıcaklık uyarısı! Önümüzdeki 5 yıla dikkat çekildi - Küresel ısınma

    Son yıllarda Pasifik Okyanusu'nda yaşanan La Nina etkisiyle küresel ortalama sıcaklıkların rekor seviyeye ulaşmadığına dikkati çeken Kurnaz, şöyle devam etti:

    "Üç yıl süren uzun bir La Nina'dan sonra gelmekte olan şiddetli El Nino, yakın gelecekte sıcaklık rekorlarının kırılmasını neredeyse kesin hale getirdi. Bu rekorlar ülkemiz için olduğu kadar şu an için sıcaklığın tehlikeli boyutlara ulaştığı Güney Asya için de büyük sorun yaratabilir. WMO, 2023-2027 arasında yıllık küresel ortalama yüzey sıcaklığının, 1850-1900 ortalamasından 1,1 ila 1,8 santigrat derece daha yüksek olacağını tahmin ediyor. Bu tahminin uç değeri olan 1,8 derece artış özellikle tarım sektörü açısından ciddi riskleri de beraberinde getiriyor olacaktır."
  • Son dakika haberi: Rekor sıcaklık uyarısı! Önümüzdeki 5 yıla dikkat çekildi - Küresel ısınma

    Küresel ortalama sıcaklığın 1850-1900 ortalamasının 1,29 santigrat derecenin üzerinde olduğu 2016'nın, şimdiye kadar insanlığın yaşadığı en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatan Kurnaz, bunun en önemli nedenlerinden birinin Pasifik Okyanusu sularının normalden oldukça sıcak olmasını sağlayan El Nino olayının şiddetli yaşanması olduğunu anlattı.
  • Son dakika haberi: Rekor sıcaklık uyarısı! Önümüzdeki 5 yıla dikkat çekildi - Küresel ısınma

    2022'deki küresel ortalama sıcaklığın bu ortalamanın 1,15 santigrat derece üzerinde olduğunu aktaran Kurnaz, 2016'daki şiddetli El Nino olayından sonra Pasifik Okyanusu sularının serinlediğini, bu durumun, küresel ortalama sıcaklıkların iklim değişikliğine karşın 2016 yılı seviyesine ulaşmasını engellediğini ifade etti.
  • Son dakika haberi: Rekor sıcaklık uyarısı! Önümüzdeki 5 yıla dikkat çekildi - Küresel ısınma

    Kurnaz, "WMO'nun değerlendirmesinde 2023-2027 arasındaki bir senenin, en sıcak yıl olan 2016'dan da sıcak olmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Bu da son yıllarda fazla artmayan sıcaklıkların, artışını sürdüreceği anlamına geliyor." diye konuştu.
  • Son dakika haberi: Rekor sıcaklık uyarısı! Önümüzdeki 5 yıla dikkat çekildi - Küresel ısınma

    "KUZEY KUTBU'NUN 3 KAT FAZLA ISINACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"

    Paris Anlaşması'nın bu yüzyılda küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin oldukça altında ve mümkünse 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılmasını sağlamak için uzun vadeli hedefler koyduğunu vurgulayan Kurnaz, "WMO'nun değerlendirmesi, 1,5 santigrat derecelik sıcaklık artışı hedefinin büyük ihtimalle 2023-2027 aralığında aşılacağını ortaya koyuyor." dedi.
  • Son dakika haberi: Rekor sıcaklık uyarısı! Önümüzdeki 5 yıla dikkat çekildi - Küresel ısınma

    Kuzey Kutbu’ndaki ısınmanın yeryüzünün geri kalanına oranla oldukça yüksek olduğunun altını çizen Kurnaz, bu bölgede önümüzdeki 5 yılda ölçülecek sıcaklıkların, yeryüzünün geri kalanındaki sıcaklık artışından üç kat daha büyük olmasının beklendiğini kaydetti.
  • Son dakika haberi: Rekor sıcaklık uyarısı! Önümüzdeki 5 yıla dikkat çekildi - Küresel ısınma

    Önümüzdeki 5 yıldaki yağış değişimi tahminlerine de değinen Kurnaz, 1991-2020 ortalamasına kıyasla mayıs-eylül ayları arasında, Sahel, Kuzey Avrupa, Alaska ve Kuzey Sibirya'da yağışların artacağını ve Amazon ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde azalacağını, kış yağışlarında ise Akdeniz Havzası’nın batısında ortalama yağışların azalmasının, ülkemizi de içine alan doğusunda ise ortalamalarda kalmasının beklendiğini bildirdi.

    Kurnaz, iklim değişikliğinin kontrolden çıkmaması için devletlerin çok daha sıkı çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.

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