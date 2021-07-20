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Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, rektörlük görevi ile birlikte toplam 10 ayrı görevi ifa ediyor.

Gazeteci Talat Atilla'nın Twitter hesabından "Kendisini 10 göreve birden atayan rektör beyin bayramını en içten ( ! ) duygularla kutlar, Allah'tan kendisine utanma dilerim" notuyla paylaştığı rektörün görev listesi Üniversite Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan "Dilek/Öneri/Şikayet Sorumluluğu"na kadar uzanıyor.

— Talat Atilla (@TalatAtilla) July 20, 2021

Konu ile ilgili sosyal medya yorumlarında birden fazla maaş alan kamu görevlileri de hatırlatılıyor. Bu hatırlatmaya karşı yapılan itirazlarda da YÖK Personel Kanunun 14. Maddesine atıf yapılıyor. Maddeye göre: "Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir. Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir."

Öğretim üyelerinin birden fazla göreve atanmalarının üniversitedeki personel yetersizliğinden olduğu bilinse de Rektör Biber'in dekanlık ve yüksekokul müdürlüğü gibi alanlar dışındaki görevlendirmeleri dikkat çekiyor.

MEHMET BİBER KİMDİR?

Rektör Biber'in Ardahan Üniversitesi'nin internet sitesindeki özgeçmişi şöyle:

Prof. Dr. Mehmet Biber 10.11.1968 tarihinde Erzurum’da doğdu. 1985-1990 yılları arasında Atatürk Üniversitesi fizik bölümünde lisans eğitimini gördü. Yine aynı üniversitede 1993-1996 yılları arasında yüksek lisans, 1997-2000 yılları arasında doktora eğitimlerine devam etti. 2003’te Belçika Gent Üniversitesinde, 2009-2010 yıllarında ise İngiltere Durham Üniversitesinde post doktora yaptı.

Biber, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 1992-2000 yılları arasında Arş. Gör, 2000-2001 yılları arasında Arş. Gör. Dr., 2001-2005 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. 2005-2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinde Doç. Dr., 2011-2016 yılları arasında Prof. Dr. olarak görev yapmıştır. Biber, 2016’dan bu yana Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2011-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2012-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürlüğü, 2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü.

25 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ardahan Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır..

Turkish Journal of Physics’te 2014’ten beri editörlük yapan Biber’in, SSCI / SCI / AHCI Expanded kapsamında çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.