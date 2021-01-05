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Rektör'ün ilk 100'ü hedeflediği Boğaziçi kaçıncı sırada?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ni ilk 100'e sokma hedefi olduğunu belirterek, "Herkes '4 senede Boğaziçi'ni ilk 100'e sokamazsın' diyor. Yaparım, bu konuda iddialıyım. Şu anda 600'de. Burada da işin matematiğini iyi bilmek lazım. Ben Boğaziçi'ni ilk 100'de görmek istiyorum. Ben özel sektörde de bir süre çalıştım, yöneticilik yaptım. Türk ve yabancı firmalarda. Her zaman hedeflerimiz iddialıydı" diye konuştu. İngiliz üniversite sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) 2021 yılı Dünya Üniversiteleri sıralamasına göre Boğaziçi Üniversitesi 600'üncü sırada yer alıyor

Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun ilk 100'ü hedeflediği Boğaziçi kaçıncı sırada? - Haberler
HABERTURK.COM

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili planlarını anlatırken, "İlk 100 hedefim var benim" dedi. Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz üniversite sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) 2021 yılı Dünya Üniversiteleri sıralamasında 600'üncü sırada yer alıyor.

Dünya Üniversite Sıralamaları 2021

PROF. DR. BULU: BEN BOĞAZİÇİ'Nİ İLK 100'DE GÖRMEK İSTİYORUM

Prof. Dr. Bulu, "Herkes '4 senede Boğaziçi'ni ilk 100'e sokamazsın' diyor. Yaparım, bu konuda iddialıyım. Şu anda 600'de. Burada da işin matematiğini iyi bilmek lazım. Akademik alanda, strateji alanda benim yayınlarım, atıflarım fena değildir. Bizim alanda dergiler daha sınırlıdır. Üniversitelerin sıralamasıyla ilgili benim iki tane önemli makalem var. Sırf bu makalelere baksa insanlar bu işin matematiğini görebilirler. Ben Boğaziçi'ni ilk 100'de görmek istiyorum. Ben özel sektörde de bir süre çalıştım, yöneticilik yaptım. Türk ve yabancı firmalarda. Her zaman hedeflerimiz iddialıydı" diye konuştu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE REKTÖR ATAMASI İLE İLGİLİ TÜM GELİŞMELER VE TARTIŞMALAR

BOĞAZİÇİ CAMİASIYLA ASIL TARTIŞMAM GEREKEN KONU BU: İLK 100'E NASIL ULAŞACAĞIZ?

"Hedefi koyduktan sonra hep birlikte düşüneceğiz. Benim Boğaziçi camiasıyla asıl tartışmam gereken konu bu, biz ilk 100'e nasıl ulaşacağız?" diyen Prof. Dr. Bulu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğrencilere bir çok şey vadediyorum. Girişimci eko sistemin Boğaziçi'nde, benim hocalık yaptığım dönemlerde çok iyiydi. Boğaziçi biraz geri kaldı. Silikon Vadisi bütün dünyaya yayıldı. Biz Boğaziçi olarak sanki geri kaldık. Özellikle tekno girişimleri kuran, onları büyüten yapılar kurmamız lazım. Burada öğrencilerin ve hocaların mutlaka kendi şirketlerini kurmalarını istiyorum. Bu bütün Boğaziçi mantığını da çok etkileyecektir. Boğaziçi'nin içinde olan girişim kültürünü hayata geçirecektir. Şu anda siyaseti düşünmüyorum."

THE'NIN KRİTERLERİ NELER?

THE, 'Dünya Üniversiteleri Sıralamaları'nı yaparken öğretim kurumunun öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası bakış gibi dört alan üzerinden 13 performans göstergesini göz önünde bulunduruyor. 93 ülkeden 1.500'den fazla üniversiteyi içeren Dünya Üniversiteleri Sıralamaları 2021 listesinde, Türkiye'den ve Kıbrıs'ta YÖK'e bağlı bir üniversite olmak üzere 44 üniversite yer aldı.

İŞTE THE 2021'E GÖRE DÜNYANIN EN İYİ 20 ÜNİVERSİTESİ

1- Oxford Üniversitesi

2- Stanford Üniversitesi

3- Harvard Üniversitesi

4- California Teknoloji Enstitüsü

5- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

6- Cambridge Üniversitesi

7- California Üniversitesi

8- Yale Üniversitesi

9- Princeton Üniversitesi

10- Chicago Üniversitesi

11- Imperial College London Üniversitesi

12- Johns Hopkins Üniversitesi

13- Pennsylvania Üniversitesi

14- Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü

15-California Üniversitesi Los Angeles (UCLA)

16- UCL (University College London)

17- Columbia Üniversitesi

18- Toronto Üniversitesi

19- Cornell Üniversitesi

20- Duke Üniversitesi

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