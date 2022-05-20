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Freelance yazılımcıları proje sahipleri ile buluşturan yetenek platformu Remotify'a, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından 750 bin dolar değerleme üzerinden yatırım geldi.

Girişimin, önümüzdeki dönemde Avrupa ve Amerika pazarlarında start-uplara ve kurumsal firmalara hizmet sunmaya hazırlandığı kaydedildi.

Remotify Kurucu ortağı Hasan Can Soygök, şirketler için en önemli paydaşlardan biri olan yazılımcı alanında destek olmak üzere yola çıktıklarının altını çizerek, "Proje sahibi de freelancer da olsanız karşılaştığınız işlerin yaklaşık yüzde 30’u üretken olmayan, yönetimsel işler olarak tanımlanabilir. Remotify iki tarafında iş sürecinde yaşadığı potansiyel problem oluşturabilecek iş takibi, sözleşme, ödeme ve faturalama gibi konularda standartları belirleyerek freelance çalışmayı herkes için daha kolay hale getiriyor" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Remotify, proje sahiplerinin doğru yazılımcılara ulaşmasını sağlarken, kontrat, fatura gibi yönetim hizmetleri ile eşleştirme ve freelance yönetim platformu olarak pazarın iki tarafına da hizmet veriyor.