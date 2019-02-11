1998 yılında satışa sunulan Resident Evil 2, Capcom'un ellerinde yeniden doğuyor. Serinin pek çok oyun sever için en iyisi konumunda olan yapım, yeni nesil grafikler ve hikaye öğeleriyle birlikte korku türünün meraklılarıyla buluştu.

Oyunun hikayesi iki farklı karakterin çevresinde gelişiyor. Leon S. Kennedy ve Claire Redfield, aynı anlarda Racoon City'deki farklı lokasyonlarda zombi salgının ortasında kalıyorlar.

Resident Evil 2: Remake'in başında hangi karakteri seçerseniz, onun bakış açısından şehirde yaşananlara tanık oluyorsunuz. Yani oyunda, karakterlere göre farklılık gösteren 2 senaryo bulunuyor. Ancak bunlar öyle birbirlerinden alakasız değil aksine sık sık kesişim noktaları olan senaryolar.

LEON VE CLAIRE’IN HİKAYESİ

Genç bir polis memuru olan Leon, aracına benzin almak için durduğunda kasaba polisinin terk edilmiş aracını ve yerlere bulaşmış kan izlerini fark ediyor. Ciddi bir vaka olabileceğinden şüphelenen Leon, benzinciye tek başına girmeye karar veriyor ve olaylar başlıyor.

Claire ise polis olan kardeşi Chris Redfield'ın (Resident Evil müdavimleri bu ismi iyi bilir) peşinde. Onu bulmaya çalışırken Leon ve bir grup zombi ile karşılaşıyor. İki karakter böylece tanışıyor ve bir hikayenin birbirine paralel ilerleyen iki farklı kahramanı oluyorlar.

Resident Evil VII'de son derece başarılı iş çıkaran ve oyuncuları adeta bir korku filminin içerisinde kapanı kısılmış hissettiren Capcom, çok benzer oynanış dinamiklerini Resident Evil 2: Remake'te de kullanmış. Belli başlı birkaç mekan (Polis merkezi, kanalizasyon ve laboratuvar),bolca zombi, açılması gereken çokça kapı ve sınırlı sayıda mermi...

Bir de Mr. X var. Korku oyunlarında kaçmamız gereken bir karakter mutlaka olmalı. Mr. X bu boşluğu güzel dolduruyor. Ayak seslerini duyduğunuzda hemen kaçın ya da saklanın.

Açıkçası Mr. X'in oyuna etkisi bana Outlast'i hatırlattı. Özellikle birinci oyunda ve ek paketinde bazı karakterlerden epey kaçmak zorunda kalıyorduk.

MERMİ TASARRUFU

Resident Evil 2: Remake'in senaryosu iki farklı karaktere bölünmüş olsa da aslında çok benzer yapıdalar. Hatta bazı bulmacalarda birebir aynı şeyleri tekrar yapıyoruz ancak oyunun gerçek sonunu görmek için iki karakterle de bitirmek şart. Zaten ilk oynadığınız karakter hangisiyse, ikinci oyununuzda daha deneyimli olacağınızdan, ilki kadar zorlanmıyorsunuz.

Mermilerin ne kadar değerli olduğunu, ıskalamamak için yaratıklara biraz yaklaşıp ateş etmek gerektiğini, hatta bazı yaratıklara ateş etmeden kaçmanın mermi tasarrufu sağlayacağını ilk oyunda çözüp, ikinci hikayede deneyiminizi konuşturuyorsunuz.

Capcom, Resident Evil 2: Remake'de son derece başarılı grafiklere imza atmış. Karanlık atmosferin de katkısıyla görsellerin gayet ilgi çekici durduğunu söylemek yersiz olmaz. Bazen bulunduğunuz yerin atmosferine bakakalıyorsunuz.

Tabii bu anlar zombilerin ortaya çıkışıyla yerini, Günbatımından Şafağa filminin ikinci yarısına bırakıyor. Ses efektleri de görseller gibi atmosfere büyük katkı sağlıyor. Eğer iyi bir ses sisteminiz ya da oyuncu kulaklığınız varsa, yaratıkların civarda nerede olduklarını seslerinden kolayca ayırt edebilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında Resident Evil 2: Remake, son yıllarda satışa sunulan en başarılı korku oyunları arasında. Serinin pek çok oyuncuya göre zirve noktası olan Resident Evil 2'yi yenilenen grafikleri ve güncellenen hikayesiyle tekrar gündeme taşıyan Capcom, bir klasiği diriltmiş oldu. Türün ve serinin müdavimleri, yüksek fiyatlar dezavantaj yaratmıyorsa mutlaka alıp oynamalı.