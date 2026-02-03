Resim çizmek günah mı? Diyanet'e göre resim çizmek caiz mi?

RESİM ÇİZMEK GÜNAH MI?

Resim çizmek dinen tek başına günah kabul edilmez ve konu çizilen resmin içeriği ile amacına göre değerlendirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarında çizim faaliyetinin mutlak biçimde yasaklanmadığı, hükmün tasvir edilen varlık ve kullanım amacıyla bağlantılı olduğu belirtilir. Doğa manzaraları, cansız varlıklar, mimari çizimler ve soyut çalışmalar dinen sakıncalı görülmez. Canlı varlıkların çizimi konusunda ise tarihsel süreçte farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu tartışmaların temelinde putperestlik endişesi yer alır. İslam alimleri ibadet amacı taşıyan ya da kutsallaştırılan tasvirlere karşı temkinli yaklaşmıştır. Günümüzde ise resim çizimi sanat, eğitim ve ifade aracı olarak ele alınır ve putlaştırma amacı bulunmadığı sürece günah sayılmaz. Çizimin insanı yanlış inanca sürüklemesi, ahlaka aykırı içerik barındırması ya da haram kabul edilen bir amacı desteklemesi halinde hüküm değişir. Burada belirleyici olan niyet ve ortaya çıkan sonuçtur. Faydalı, öğretici ve estetik amaç taşıyan resim çalışmaları dinen sakıncalı kabul edilmez.

MEZHEPLERE GÖRE FARKLAR Resim çizme konusunda mezhepler arasında yaklaşım farkları bulunur fakat bu farklar çizimin mutlak biçimde yasaklanması şeklinde değildir. Hanefi mezhebinde canlı varlıkların resmedilmesi hususunda temkinli bir yaklaşım benimsenmiştir. Özellikle üç boyutlu ve gerçekçi tasvirlerin hoş karşılanmadığı görülür. Buna karşılık cansız varlıkların, bitkilerin ve manzara çizimlerinin sakıncalı sayılmadığı ifade edilir. Şafii mezhebinde de benzer bir tutum vardır ve canlı tasvirleri konusunda ihtiyatlı davranılır. Bu yaklaşımın temelinde putlaştırma endişesi yer alır. Maliki mezhebinde ise resim çizimi daha çok kullanım amacı üzerinden değerlendirilir. İbadet amacı taşımayan, saygı ya da kutsallık atfedilmeyen çizimler mutlak yasak kapsamında ele alınmaz. Hanbeli mezhebinde de canlı varlık tasvirleri konusunda sınırlayıcı görüşler öne çıkar fakat eğitim ve öğretim gibi zorunlu alanlarda yapılan çizimlere daha esnek yaklaşılır. Mezhepler arasındaki bu farklar çizimin sanat ya da bilgi amacı taşıyıp taşımadığıyla yakından ilişkilidir. Hiçbir mezhep resim çizimini bütünüyle ve her şartta haram kabul etmez. Esas ölçü çizimin inançla, ahlakla ve kullanım amacıyla kurduğu bağdır.

İÇİNDE RESİM BULUNAN EVDE NAMAZ KILINIR MI? İçinde resim bulunan evde namaz kılınabilir fakat bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Namazın geçerliliği mekandaki resimlerin varlığıyla ortadan kalkmaz. Din İşleri Yüksek Kurulu değerlendirmelerinde namazın sahih olması için temel şartların niyet, kıbleye yönelme ve temizlik olduğu belirtilir. Evde bulunan resimler bu şartları doğrudan etkilemez. Ancak resmin türü ve konumu önem taşır. Canlı varlık tasviri içeren ve namaz kılanın tam karşısında yer alan resimler huşuyu zedeleyebilir. Bu durumda namaz mekruh kabul edilir fakat geçerliliğini kaybetmez. Resmin yan tarafta ya da arkada bulunması halinde bu sakınca daha hafif değerlendirilir. Cansız varlıklar, manzara ya da süs amaçlı desenler bu kapsamda ele alınmaz. Ayrıca resmin örtülü olması ya da görüş alanı dışında kalması mekruh olma durumunu ortadan kaldırır. Buradaki ölçü ibadetin ciddiyetini korumaktır. Namaz sırasında dikkatin dağılmaması ve zihnin ibadete yönelmesi esas alınır. Bu sebeple mümkün olduğunda namaz kılınan alanda dikkat dağıtıcı unsurların azaltılması tavsiye edilir. Buna rağmen içinde resim bulunan bir evde kılınan namaz geçerlidir ve tekrar edilmesi gerekmez.

RESİM ÖĞRETMENİ OLMAK CAİZ Mİ? Resim öğretmeni olmak dinen caiz kabul edilir ve bu hüküm yapılan işin içeriği ile amacı üzerinden değerlendirilir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başlı başına meşru olduğu, hükmün verilen eğitimin niteliğine göre belirlendiği ifade edilir. Resim öğretmenliği bilgi aktarma, estetik anlayış kazandırma ve el becerisini geliştirme amacı taşır. Bu yönüyle ibadetlere ya da inanca aykırı bir faaliyet sayılmaz. Eğitim sürecinde yapılan çizimler putlaştırma, kutsallaştırma ya da ahlaka aykırı bir amaç taşımadığı sürece dinen sakıncalı kabul edilmez. Doğa, mimari, tasarım, perspektif, renk bilgisi ve soyut çalışmalar bu kapsamda değerlendirilir. Canlı varlık çizimleri konusunda klasik kaynaklarda ihtiyatlı yaklaşımlar bulunsa da günümüzde eğitim amacıyla yapılan çizimler ibadet niyeti taşımadığı için farklı ele alınır. Burada belirleyici olan niyet, içerik ve ortaya çıkan sonuçtur. Öğrenciyi yanlış inanca yönlendirmeyen, ahlaki sınırları aşmayan ve eğitim amacı taşıyan bir faaliyet caiz kabul edilir.