        Resim çizmek günah mı? Diyanet'e göre resim çizmek caiz mi?

        Dinen resim tablosu çizmek konusu İslam'da sanat, niyet ve kullanım amacı çerçevesinde ele alınır. İslamiyet dininde temel ölçü yapılan fiilin insanı inanç bakımından yanlış bir noktaya sürükleyip sürüklemediğidir. Resim çizimi mutlak biçimde yasaklanan bir faaliyet olarak değerlendirilmez. Resim çizmek caiz mi, resim çizmek günahı var mı? Sizin için araştırdık.

        Giriş: 03.02.2026 - 16:47 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:47
        Resim çizmek günah mı?
        RESİM ÇİZMEK GÜNAH MI?

        Resim çizmek dinen tek başına günah kabul edilmez ve konu çizilen resmin içeriği ile amacına göre değerlendirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarında çizim faaliyetinin mutlak biçimde yasaklanmadığı, hükmün tasvir edilen varlık ve kullanım amacıyla bağlantılı olduğu belirtilir. Doğa manzaraları, cansız varlıklar, mimari çizimler ve soyut çalışmalar dinen sakıncalı görülmez. Canlı varlıkların çizimi konusunda ise tarihsel süreçte farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu tartışmaların temelinde putperestlik endişesi yer alır. İslam alimleri ibadet amacı taşıyan ya da kutsallaştırılan tasvirlere karşı temkinli yaklaşmıştır. Günümüzde ise resim çizimi sanat, eğitim ve ifade aracı olarak ele alınır ve putlaştırma amacı bulunmadığı sürece günah sayılmaz. Çizimin insanı yanlış inanca sürüklemesi, ahlaka aykırı içerik barındırması ya da haram kabul edilen bir amacı desteklemesi halinde hüküm değişir. Burada belirleyici olan niyet ve ortaya çıkan sonuçtur. Faydalı, öğretici ve estetik amaç taşıyan resim çalışmaları dinen sakıncalı kabul edilmez.

        MEZHEPLERE GÖRE FARKLAR

        Resim çizme konusunda mezhepler arasında yaklaşım farkları bulunur fakat bu farklar çizimin mutlak biçimde yasaklanması şeklinde değildir. Hanefi mezhebinde canlı varlıkların resmedilmesi hususunda temkinli bir yaklaşım benimsenmiştir. Özellikle üç boyutlu ve gerçekçi tasvirlerin hoş karşılanmadığı görülür. Buna karşılık cansız varlıkların, bitkilerin ve manzara çizimlerinin sakıncalı sayılmadığı ifade edilir. Şafii mezhebinde de benzer bir tutum vardır ve canlı tasvirleri konusunda ihtiyatlı davranılır. Bu yaklaşımın temelinde putlaştırma endişesi yer alır. Maliki mezhebinde ise resim çizimi daha çok kullanım amacı üzerinden değerlendirilir. İbadet amacı taşımayan, saygı ya da kutsallık atfedilmeyen çizimler mutlak yasak kapsamında ele alınmaz. Hanbeli mezhebinde de canlı varlık tasvirleri konusunda sınırlayıcı görüşler öne çıkar fakat eğitim ve öğretim gibi zorunlu alanlarda yapılan çizimlere daha esnek yaklaşılır. Mezhepler arasındaki bu farklar çizimin sanat ya da bilgi amacı taşıyıp taşımadığıyla yakından ilişkilidir. Hiçbir mezhep resim çizimini bütünüyle ve her şartta haram kabul etmez. Esas ölçü çizimin inançla, ahlakla ve kullanım amacıyla kurduğu bağdır.

        İÇİNDE RESİM BULUNAN EVDE NAMAZ KILINIR MI?

        İçinde resim bulunan evde namaz kılınabilir fakat bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Namazın geçerliliği mekandaki resimlerin varlığıyla ortadan kalkmaz. Din İşleri Yüksek Kurulu değerlendirmelerinde namazın sahih olması için temel şartların niyet, kıbleye yönelme ve temizlik olduğu belirtilir. Evde bulunan resimler bu şartları doğrudan etkilemez. Ancak resmin türü ve konumu önem taşır. Canlı varlık tasviri içeren ve namaz kılanın tam karşısında yer alan resimler huşuyu zedeleyebilir. Bu durumda namaz mekruh kabul edilir fakat geçerliliğini kaybetmez. Resmin yan tarafta ya da arkada bulunması halinde bu sakınca daha hafif değerlendirilir. Cansız varlıklar, manzara ya da süs amaçlı desenler bu kapsamda ele alınmaz. Ayrıca resmin örtülü olması ya da görüş alanı dışında kalması mekruh olma durumunu ortadan kaldırır. Buradaki ölçü ibadetin ciddiyetini korumaktır. Namaz sırasında dikkatin dağılmaması ve zihnin ibadete yönelmesi esas alınır. Bu sebeple mümkün olduğunda namaz kılınan alanda dikkat dağıtıcı unsurların azaltılması tavsiye edilir. Buna rağmen içinde resim bulunan bir evde kılınan namaz geçerlidir ve tekrar edilmesi gerekmez.

        RESİM ÖĞRETMENİ OLMAK CAİZ Mİ?

        Resim öğretmeni olmak dinen caiz kabul edilir ve bu hüküm yapılan işin içeriği ile amacı üzerinden değerlendirilir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başlı başına meşru olduğu, hükmün verilen eğitimin niteliğine göre belirlendiği ifade edilir. Resim öğretmenliği bilgi aktarma, estetik anlayış kazandırma ve el becerisini geliştirme amacı taşır. Bu yönüyle ibadetlere ya da inanca aykırı bir faaliyet sayılmaz. Eğitim sürecinde yapılan çizimler putlaştırma, kutsallaştırma ya da ahlaka aykırı bir amaç taşımadığı sürece dinen sakıncalı kabul edilmez. Doğa, mimari, tasarım, perspektif, renk bilgisi ve soyut çalışmalar bu kapsamda değerlendirilir. Canlı varlık çizimleri konusunda klasik kaynaklarda ihtiyatlı yaklaşımlar bulunsa da günümüzde eğitim amacıyla yapılan çizimler ibadet niyeti taşımadığı için farklı ele alınır. Burada belirleyici olan niyet, içerik ve ortaya çıkan sonuçtur. Öğrenciyi yanlış inanca yönlendirmeyen, ahlaki sınırları aşmayan ve eğitim amacı taşıyan bir faaliyet caiz kabul edilir.

        İNSAN RESMİ ÇİZMEK GÜNAH MI?

        İnsan resmi çizmek dinen tek başına mutlak günah şeklinde değerlendirilmez ve konu niyet, amaç ve kullanım alanına göre ele alınır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarında insan tasvirleriyle ilgili hükmün putlaştırma ve kutsallaştırma endişesiyle bağlantılı olduğu belirtilir. İslam alimlerinin tarihsel dönemde insan ve canlı resimlerine temkinli yaklaşmasının temel sebebi, bu tür tasvirlerin ibadet nesnesine dönüşme ihtimalidir. Günümüzde insan resmi çizimi sanat, eğitim, anatomi çalışmaları ya da mesleki öğretim amacı taşıdığında bu endişe ortadan kalkar. İbadet amacı bulunmayan, saygı veya kutsallık atfedilmeyen çizimler günah kapsamında değerlendirilmez. Ahlaka aykırı içerik taşıyan, insan onurunu zedeleyen ya da yanlış inançlara kapı aralayan çizimlerde ise hüküm değişir. Burada belirleyici unsur çizimin kendisi değil ortaya koyduğu anlamdır. Faydalı, öğretici ve estetik amaç taşıyan insan resimleri dinen yasaklanmış sayılmaz. Bu çerçevede insan resmi çizmek mutlak günah değildir ve kullanım amacı dikkate alınarak değerlendirilir.

