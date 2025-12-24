Habertürk
        Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları neler?

        Türkiye'de yasaların ve yönetmeliklerin resmiyet kazandığı kaynak olan Resmi Gazete'nin 24 Aralık 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Ekonomi, çevre, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yeni düzenlemelerin yer aldığı sayıda, özellikle iş dünyasını ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor. İşte 24 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 24.12.2025 - 00:58 Güncelleme: 24.12.2025 - 00:58
        Resmi Gazete, 24 Aralık 2025 tarihli sayısıyla kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Adalet, ticaret ve eğitim başlıklarında yayımlanan yeni kararlar, hem vatandaşların haklarını hem de iş dünyasının dinamiklerini etkileyebilecek düzenlemeler içeriyor. Peki, 24 Aralık Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...

        YASAMA BÖLÜMÜ

        TBMM KARARI

        1481 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Türkiye Sınırları Dışında Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 2 Ocak 2020 Tarihli ve 1238 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Verilen ve Son Olarak 30 Kasım 2023 Tarihli ve 1398 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Uzatılan İznin Süresinin 2 Ocak 2026 Tarihinden İtibaren Yirmi Dört Ay Uzatılmasına Dair Karar

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

        –– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 97) Değerli Kağıtlar

        –– Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarına Eklenen Karşıt İnceleme Tutanaklarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 1)

        –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 587)

        –– Katılım Esaslarına Uyum Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/217, K: 2025/180 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/3 (Değişik İşler), K: 2025/7 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2025/2 (Değişik İşler), K: 2025/8 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2025/136, K: 2025/200 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/103, K: 2025/201 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 12/3/2025 Tarihli ve 2022/51270 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2025 Tarihli ve 2021/681 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2025 Tarihli ve 2021/13161 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2025 Tarihli ve 2023/15085 Başvuru Numaralı Kararı

        DANIŞTAY KARARI

        –– Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

        24 ARALIK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

