Özel Hastaneler Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, "28.2.1982 tarihli ve 8/5747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir." İfadesine yer verildi.

RADYOLOJİ, RADYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ MÜESSESELERİ HAKKINDA NİZAMNAME YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

AA'nın haberine göre; Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname'nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, "27.4.1937 tarihli ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname'nin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.