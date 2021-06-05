Terör finansmanlarının malvarlıkları donduruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika
ABONE OL

Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör finansmanlarının malvarlıkları donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararı doğrultusunda, bazı kuruluş ve kişilerin teröre finansman sağladığı gerekçesiyle Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör finansmanlarının malvarlıkları donduruldu
Terör finansmanlarının malvarlıkları donduruldu
0:00 / 0:00
DHA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, BMGK'nin 1373 sayılı kararı doğrultusunda; Alfay İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin, Irak uyruklu Idrees Ali Awad Alfay ile İbrahim Ali Awad Alfay'ın, Suriye uyruklu Mohammed Alaa Khanforah'ın malvarlıkları, terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle donduruldu.

DHA'nın haberine göre; kararın, 6415 sayılı 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 'Yabancı devletlerce yapılan talepler' başlıklı 6'ncı maddesince verildiği belirtildi.

Kararın, söz konusu kuruluş ve kişiler hakkında malvarlığının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde yürürlükten kaldırılabileceği, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24'üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7'nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabileceği aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da kırık koluyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
GÜNDEMKırık koluyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Adana'da trafik kazası geçiren evli çifti ölüm ayırdı
GÜNDEMŞarampole yuvarlanan otomobildeki çifti ölüm ayırdı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEMAtama kararları Resmi Gazete'de
Tekirdağ'da depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
GÜNDEMKontrolden çıkan TIR depo duvarına çarptı: 1 ölü
Bolu'da "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobiliyle trafik levhasına çarptıktan sonra yakalandı
GÜNDEMDur ihtarına uymadı kaza yaptı!
Düzce'de horoz dövüştüren 14 kişiye ceza kesildi
GÜNDEMKıraathaneye horoz dövüşü baskını: 14 kişiye ceza ...
Klima hırsızı saklandığı kafenin bahçesinde yakalandı
GÜNDEMKlima hırsızı kıskıvrak yakalandı
Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü
GÜNDEMTakla atan otomobilden fırlayan sürücü hayatını ...
TBMM Başkanı Şentop, yapımcı Hasan Saltık'ın vefatı nedeniyle eşine başsağlığı diledi
GÜNDEMŞentop'tan Saltık Ailesi'ne başsağlığı
Son dakika: Düğünde koronavirüs skandalı! Tedbirleri yok saydılar ve... - Haberler
GÜNDEMKoronayı unuttular!