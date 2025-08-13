Habertürk
Habertürk
        Resmi Gazete kararları 13 Ağustos 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        13 Ağustos 2025 Resmi Gazete yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 13 Ağustos tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 13 Ağustos 2025 Çarşamba Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 13.08.2025 - 00:05 Güncelleme: 13.08.2025 - 00:05
        1

        Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 13 Ağustos 2025 Çarşamba Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        2

        13 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Bursa Uludağ Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

