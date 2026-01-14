14 Ocak Resmi Gazete'de neler var? İşte Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'nin 14 Ocak tarihli sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 14 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yer alanlar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım Onarım Yönetmeliği
–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/106, K: 2025/187 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2025/7 (Değişik İşler), K: 2025/9 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/223, K: 2025/214 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/232, K: 2025/216 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/44, K: 2025/218 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/145, K: 2025/220 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2025 Tarihli ve 2021/22264 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/3/2025 Tarihli ve 2021/1145 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2025 Tarihli ve 2021/32645 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2025 Tarihli ve 2021/53104 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2025 Tarihli ve 2019/41568 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri