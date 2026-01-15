Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 15 Ocak 2026: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        15 Ocak 2026 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        Resmi Gazete'nin 15 Ocak tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 15 Ocak 2026 Perşembe Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 15.01.2026 - 01:39 Güncelleme: 15.01.2026 - 01:39
        1

        Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 15 Ocak 2026 Perşembe Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        2

        15 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10853)

        –– İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Baklalı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Haritada Sınırları Gösterilen Alanda Yer Alan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, “100.000 Sosyal Konut Projesi” Kapsamında Söz Konusu Mahallede Yapımı Gerçekleştirilen Konutlara Doğal Gaz Arzının Sağlanması Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10854)

        –– Posof İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Yapımı Amacıyla Yurtbekler Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan 112 Ada, 2 Parsel Numaralı Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10855)

        –– Zonguldak İli, Ereğli İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Başören Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan 101 Ada, 10 Parsel Numaralı Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10856)

        HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

        –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 14/01/2026 Tarihli ve 73 Sayılı Kararı

        YÖNETMELİKLER

        –– Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazları ile Kullanımındaki Alanların İdaresi Hakkında Yönetmelik

        –– ‑Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        KURUL KARARI

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/01/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/39080] Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

