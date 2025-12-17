Habertürk
        "17 Aralık Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 17 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 17.12.2025 - 01:04
        17 Aralık 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİK

        –– Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– 2026 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

        –– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 48)

        –– 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 34 üncü Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

        –– 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

        –– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

        –– Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 217)

        –– Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/39)

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/42)

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14013, 14014, 14015 ve 14016 Sayılı Kararları

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

