        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 18 Kasım 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        18 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 18 Kasım tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 18 Kasım 2025 Salı Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 18.11.2025 - 00:50 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:50
        1

        Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 18 Kasım 2025 Salı Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        2

        18 KASIM RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Gebze Teknik Üniversitesi Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Muş Alparslan Üniversitesi Hayvancılık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

