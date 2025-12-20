Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Resmi Gazete kararları 20 Aralık 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        20 Aralık 2025 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        Resmi Gazete'nin 20 Aralık tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 20 Aralık 2025 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 00:55 Güncelleme: 20.12.2025 - 00:55
        1

        Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 20 Aralık 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        2

        20 ARALIK RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Tarım ve Orman Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

        –– Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik

        GENELGE

        –– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2025/29)

        TEBLİĞLER

        –– İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

        –– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

        –– Satış Giderleri Tarifesi

        –– 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/40)

        –– Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14043, 14045, 14048, 14051, 14052, 14053, 14054, 14055, 14056, 14057 ve 14058 Sayılı Kararları

        YARGI BÖLÜMÜ

        YARGITAY KARARLARI

        –– Yargıtay 3, 6 ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

