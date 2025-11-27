Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 584)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri