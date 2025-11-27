Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 27 Kasım 2025: Bugün Resmi Gazete'de bugün neler var? 27 Kasım Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte 27 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Giriş: 27.11.2025 - 00:43 Güncelleme: 27.11.2025 - 00:43
        1

        Resmi Gazete, 27 Kasım 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Peki, 27 Kasım tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 584)

        –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)

        3

        YARGI BÖLÜMÜ

        DANIŞTAY KARARI

        –– Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        4

        27 KASIM RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

