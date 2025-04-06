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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 6 Nisan 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        6 Nisan Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 6 Nisan 2025 Pazar günü tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 6 Nisan 2025 Pazar Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 00:08 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:08
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        6 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 6 Nisan 2025 Pazar Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

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        6 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÖNETMELİKLER

        –– Trakya Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

        –– Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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