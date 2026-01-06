Habertürk
Habertürk
        6 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 00:18 Güncelleme: 06.01.2026 - 07:11
        1

        Resmî Gazete'nin 6 Ocak 2026 tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 6 Ocak 2026'da yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        3

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/166, K: 2025/219 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2025 Tarihli ve 2021/46347 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2025 Tarihli ve 2019/1844 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2025 Tarihli ve 2021/52046 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2025 Tarihli ve 2021/10145 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2025 Tarihli ve 2022/41702 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2025 Tarihli ve 2023/3347 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 28/5/2025 Tarihli ve 2020/22230 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 1/10/2025 Tarihli ve 2021/26482 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânı

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

