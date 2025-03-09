Türkiye’nin yönetim mekanizmasında kritik bir role sahip olan Resmi Gazete’nin 9 Mart 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Günlük hayatı etkileyen önemli düzenlemeler, yeni yönetmelikler ve ekonomik kararlar Resmi Gazete’de yerini alıyor. Adalet, ticaret ve eğitim alanındaki değişiklikler, bireylerden iş dünyasına kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Peki, bugünkü Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...