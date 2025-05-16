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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları açıklandı! 16 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler? Resmi Gazete'de bugün neler var?

        Resmi Gazete kararları paylaşıldı! 16 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler?

        16 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları gündemdeki yerini aldı. Türkiye'de yasaların ve yönetmeliklerin resmiyet kazandığı kaynak olan Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Birçok alanda yeni düzenlemelerin yer aldığı sayıda, özellikle iş dünyasını ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor. İşte 16 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 00:28 Güncelleme: 16.05.2025 - 00:28
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        Resmi Gazete, 16 Mayıs 2025 tarihli sayısıyla araştırılıyor. Adalet, ticaret ve eğitim başlıklarında yayımlanan yeni kararlar, hem vatandaşların haklarını hem de iş dünyasının dinamiklerini etkileyebilecek düzenlemeler barındırıyor. Peki, 16 Mayıs Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte merak edilenler...

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        YASAMA BÖLÜMÜ

        KANUN

        7547 Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

        TBMM KARARI

        1448 2025 Yılının Nisan Ayında Ülkemizde Gerçekleşen Zirai Don Olayının Sonuçlarının Araştırılması, Üreticilerin ve Tarımsal Ürünlerin Uğradığı Zararların Tespiti ve Gelecekte Yaşanabilecek Benzer Olayların Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– BALA-2 GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Ankara İli, Bala İlçesi, Yeniyapanşıhlı Mahallesi Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9806)

        –– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Bartın İli, Merkez İlçesi, Balamba Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9807)

        –– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında İzmir İli, Tire İlçesi, Toki Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9808)

        –– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Karabük İli, Yenice İlçesi, Yortan Merkez Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9809)

        –– Silivri RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla İstanbul İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9810)

        –– Yozgat Yerköy İğdecik Göleti Sulaması Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9811)

        –– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9812)

        –– 400 kV Çınar TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9813)

        –– Topaz RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Çorum İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9814)

        –– Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9815)

        –– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9816)

        –– İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9817)

        –– I Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kurulması; II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Kapatılması ve III Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9818)

        –– Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkındaki Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9819)

        –– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 9820)

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        CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

        –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

        YÖNETMELİK

        –– Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        GENELGE

        –– Ulusal Erişilebilirlik Günü ile İlgili 2025/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        TEBLİĞLER

        –– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2025/3)

        –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/05/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-05, 06 ve 07 Sayılı Kararları

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2020/37354 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 13/3/2025 Tarihli ve 2022/92131 Başvuru Numaralı Kararı

        DANIŞTAY KARARI

        –– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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