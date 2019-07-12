Resmi Gazete'nin mobil uygulamalar için çıkarttığı uygulamayı nasıl kullanılacağını sizler için araştırdık. iOS ve Android olarak karşımıza çıkan uygulamanın bir çok özelliği bulunmaktadır. Peki Resmi Gazete mobil cihazlarda nasıl indirilir? İşte Resmi Gazete mobil kullanım kılavuzu...

RESMİ GAZETE MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması yayınlandı.

IOS ve Android platformlarında kullanıma sunulan Resmi Gazete'nin uygulaması Google Play ve App Store'dan kolaylıkla ve ücretsiz indirilebiliyor.

Uygulama üzerinden Resmi Gazete'nin ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921'den itibaren tüm arşive arama bölümünden tüm yayınlar için araştırma yapılabiliyor.

Uygulamadaki "PDF Görüntüle" butonundan Resmi Gazete'nin basılabilir PDF formatındaki nüshasına erişilebiliyor. "Takvim" bölümünden ise görüntülemek istenilen tarihin üzerine tıklanarak Resmi Gazete içeriğine ulaşılabiliyor.

Uygulama IOS ve Android platformlarında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu "T.C. Resmi Gazete" logosuyla yer alıyor.

Uygulamanın yayımlandığı platformlara "www.resmigazete.gov.tr" sayfasındaki App Store ve Google Play logolarına tıklanarak da kısa yolla erişim sağlanıyor.

Google Play ve IOS platformlarında farklı “Resmi Gazete” isimli farklı uygulamalar bulunmaktadır. Uygulamayı indirirken dikkat etmeniz gerekenler: “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” İş kategorisinde ki uygulamayı indirmeniz gerekiyor.

RESMİ GAZETE GOOGLE PLAY (ANDROID)’TE NASIL İNDİRİLİR?

Android bir telefonunuz bulunuyorsa, uygulama indirme merkezi olan “Google Play”

Uygulamasına girmeniz gerekmektedir. Eğer üyeliğiniz yok ise Google hesabı açmak zorundasınız.

Arama yerine “T.C. Resmi Gazete” yazmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan uygulamaları dikkatli bir şekilde seçmeniz gerekiyor. İş kategorisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan uygulamayı indirmeniz gerekiyor.

Versiyon 1.0 olarak karşımıza çıkan uygulamanın boyutu 11MB büyüklüğündedir. İndirdikten sonra ise AÇ butonuna tıklayıp mobil uygulamaya giriniz.

Uygulamada sağ üstte “Takvim” butonundan istediğiniz tarihi arayabilir ve istediğiniz arşive ulaşabilirsiniz. PDF olarak görüntülemen için ise haberlerin üzerine tıklayıp mobil uygulamanın yönlendirdiği seçeneklerden “PDF Görüntüleyici” butonuna basarak erişim sağlayabilirsiniz.

Resmi Gazete mobil uygulamasına gitmek için TIKLAYINIZ

RESMİ GAZETE APP STORE(IOS-APPLE) MOBİL CİHAZLARDA NASIL İNDİRİLİR?

Apple marka mobil cihazlarınızda Resmi gazete uygulamasını kolaylıkla indirebilirsiniz.

Öncelikle App Store uygulamasına girmeniz gerekiyor. App Store uygulamasına girdikten sonra ise eğer üyeliğiniz yok ise app store kimliğinizin olması gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa ise Apple’nin resmi sayfasından kolaylıkla giriş kimliği üyeliği açabilirsiniz.

Arama butonuna “T.C. Resmi Gazete” yazıp Resmî Gazete uygulaması, T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan T.C. Resmî Gazete’nin resmi uygulaması yazısına tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.

Uygulamanın boyutu 11.2 MB olmakla birlikte cihazınızın İos 9.0 veya üst sürümü olması gerekmetedir. Uygulama iPad ve iPad Touch ile uyumludur.

App Store’de Resmi Gazete uygulamasını indirmek için TIKLAYINIZ

MOBİL UYGULAMA'DAN GÖRÜNTÜLER (APP STORE & GOOGLE PLAY)