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        Haberler Gündem Ressam Nedim Celkan ölü bulundu

        Ressam Nedim Celkan ölü bulundu

        Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan, evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 19:41 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:41
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        Ressam Nedim Celkan ölü bulundu
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        Muğla'da İskele Mahallesi'nde yaşayan Celkan'dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler tarafından yapılan kontrolde Celkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Celkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Fotoğraf: AA

        Deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştüren ressam ve balıkadam Celkan'ın, eserlerini ürettiği evinin müzeyi andırdığı belirtildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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