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Reuters

Coronavac aşısının 3'üncü faz ara sonuçlarında yüzde 78 etkin olduğunun ortaya çıktığı ve bu sonuçların Brezilya'nın sağlık düzenleme ajansı ANVISA'ya iletildiği belirtildi.

Coronavac'ın klinik deneyleri Brezilya'yla birlikte Türkiye ve Endonezya'da sürüyor. CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri temmuz sonlarında başlamıştı.

Brezilya ve Endonezya'nın Coronavac aşısını, bu ay içinde kullanmaya başlaması bekleniyor. Sinovac firmasının Türkiye'nin yanı sıra Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland'la aşı anlaşmaları bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre kitlesel aşılamalara başlamak için aşıya güvenen, ülkeler tarafından yakından izlenen sonuçlar Türk araştırmacıların Aralık ayında, ara verilere göre aşının yüzde 91,25 etkinlik gösterdiğini söylemesinden sonra geldi.

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da en çok COVID-19 vakasına sahip olan Brezilya ve Endonezya, bu ay CoronaVac adlı aşıyı uygulamaya hazırlanıyor.

Coronavac’ın etkinliği, Moderna veya Pfizer/BioNTech aşılarının yüzde 90'dan fazla başarı oranını takip etse de taşınması ve saklanması daha kolay bir aşı olma özelliğine sahip.

Türkiye, Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland da Sinovac ile tedarik anlaşmaları yaptı.

Sonuçlar henüz kamuya açıklanmadığı için isimsiz olarak konuşan kaynağa göre, şirketin Brezilyalı ortağı biyomedikal merkezi Butantan, etkinlik verilerini federal sağlık düzenleyicisi Anvisa'ya Perşembe sabahı bir toplantıda sunarak, aşının acil kullanımı için onay istedi.