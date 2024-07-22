Rey Manaj, transfer süreciyle ilgili konuştu

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren golcü futbolcu Rey Manaj, yeni sezon çalışmaları için Türkiye'ye döndü.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

TRT Spor'a konuşan ve geleceğiyle ilgili soruya cevap veren Manaj, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Döndüğüm için mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum. Transferimle ilgili Sivasspor ile hep iletişim halindeydim. Beni değerimin altında göndermek istemediler. Uzun bir süreç var önümüzde, göreceğiz." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda Arnavutluk ile sahaya çıkan Manaj, "Avrupa Şampiyonası benim için çok iyi geçti. Ülkemin formasıyla hayatımın en güzel anlarımı yaşadım. Ama şu anda tüm konsantrasyonumla Sivasspor'dayım." ifadelerini kullandı.