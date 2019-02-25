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Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 'Derdim Olsun' şarkısından kazandığı parayı Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla açıkladı: Böyle şeyleri saklayan biri değilim. 160 - 170 bin TL kazandım.