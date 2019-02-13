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"HAMALLIK, TEZGAHTARLIK YAPTIM"

Geçtiğimiz günlerde Selim Akar’ın 'Selim Akar Sorarasa' adlı YouTube programına konuk olan Yusuf Aktaş, "Bu işe başlamadan önce babam manav olduğu için hamallık, kabzımallık, markette reyoncu oldum, pazarda tezgahtarlık yaptım. Sosyal medyadan ilginç teklifler alıyorum ama evli kadınların bana özel mesajlar atıyor olmasını doğru bulmuyorum. Bana bu şekilde yaklaşıyor olmaları beni rahatsız ediyor. Empati yaptığımda kendimi kötü hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.