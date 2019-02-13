Sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarıyla adından sıkça söz ettiren 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, bir rekorun altına imzasını atmıştı.
Aktaş, YouTube'a yüklediği 'Derdim Olsun' şarkısıyla rekor kırmıştı. Bugüne kadar Aleyna Tilki’nin elinde bulunan ‘ilk gün izlenme rakamı’ rekoru, 6 milyon izlenmeyi geçen Reynmen’in olmuştu.
"TÜM MÜZİK CAMİASINDAN ÖZÜR DİLERİM"
'Reynmen', 18 günde 100 milyon izlenme sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, "Tüm müzik camiasından 100 milyon izlendiğim için özür dilerim. Hem de 18 günde. Şarkıyı sileyim mi?" dedi.
CEM YILMAZ İLE AKRABA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Aktaş'ın ünlü komedyen Cem Yılmaz ile akraba olduğu ortaya çıkmıştı. Yusuf Aktaş ile annesi Hasibe Yılmaz Aktaş, 2013 yılında Cem Yılmaz'ın imza gününe katılmış ve bu buluşma haber bültenlerinde yayınlanmıştı.
Hasibe Yılmaz Aktaş, Cem Yılmaz'ın dayısının oğlu olduğunu söyleyerek, "16 yıl sonra ilk kez gördüm. Buraya gelerek söylemek istedim" demişti.
"HAMALLIK, TEZGAHTARLIK YAPTIM"
Geçtiğimiz günlerde Selim Akar’ın 'Selim Akar Sorarasa' adlı YouTube programına konuk olan Yusuf Aktaş, "Bu işe başlamadan önce babam manav olduğu için hamallık, kabzımallık, markette reyoncu oldum, pazarda tezgahtarlık yaptım. Sosyal medyadan ilginç teklifler alıyorum ama evli kadınların bana özel mesajlar atıyor olmasını doğru bulmuyorum. Bana bu şekilde yaklaşıyor olmaları beni rahatsız ediyor. Empati yaptığımda kendimi kötü hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.
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