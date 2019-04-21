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Reynmen, yapılan eleştirilere ise, "Niye benim hayatıma karışıyorsunuz? Allah size de hayat vermiş. Üzerime turuncu bir ihram giymiş olsam ve ben bir Budist olsam, tapınakta fotoğraf atmış olsam eyvallah ama burada bir fotoğraf atınca prim mi yapmış oluyorum?" yanıtını verdi.