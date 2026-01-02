Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 1 OCAK 2026: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 1 Ocak 2026: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Tur Rehberi, Jurassic World, Ferdinand ve Recep İvedik 2 filmleri yayınlandı. Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ile İbo Show programı yılbaşı özel bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 ekran yolculuğuna başladı. Yılbaşı haftası olması nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 1 Ocak 2026 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 08:44 Güncelleme: 02.01.2026 - 08:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1 Ocak Perşembe akşamı Show TV’de Tur Rehberi, Kanal D’de Jurassic World, TRT 1’de Ferdinand ve Now TV’de Recep İvedik 2 fimleri yayınlandı. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ve Star TV’de İbo Show programı yılbaşı özel bölümleriyle ekranlara geldi. TV8’de ise Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 1 Ocak 2026 reyting sonuçları…

        2

        1 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        1 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        1 OCAK 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        1 OCAK 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!