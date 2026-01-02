Reyting sonuçları 1 Ocak 2026: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Tur Rehberi, Jurassic World, Ferdinand ve Recep İvedik 2 filmleri yayınlandı. Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ile İbo Show programı yılbaşı özel bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 ekran yolculuğuna başladı. Yılbaşı haftası olması nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 1 Ocak 2026 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
1 Ocak Perşembe akşamı Show TV’de Tur Rehberi, Kanal D’de Jurassic World, TRT 1’de Ferdinand ve Now TV’de Recep İvedik 2 fimleri yayınlandı. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ve Star TV’de İbo Show programı yılbaşı özel bölümleriyle ekranlara geldi. TV8’de ise Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 1 Ocak 2026 reyting sonuçları…
1 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
1 OCAK 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI