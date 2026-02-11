Reyting sonuçları 10 Şubat 2026: A.B.İ.,İnci Taneleri, Mehmed: Fetihler Sultanı reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Salı akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçlarında Total ve AB'de birinci olmak için yarıştı. 10 Şubat kanalların yayın akışına göre Kanal D'de İnci Taneleri, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Veliaht, Star TV'de Boneyard, ATV'de A.B.İ., NOW'de Kıskanmak, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yer aldı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, güncel reyting sonuçları
Reyting sonuçları ile gün birincisi açıklanıyor. TV yayın akışı 10 Şubat 2026 tüm kanallar listesi yayımlandı. Kanalların yayın akışında yer alan yapımlar Total, AB, ABC1 reyting sonucuna göre sıralamaya giriyor. Peki hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 10 Şubat 2026 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...
REYTİNG SONUÇLARI 10 ŞUBAT 2026
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
3 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı. ATV'de yayınlanan A.B.İ. dizisi tüm kategorilerde zirvede yer aldı. A.B.İ. dizisinin özeti de ikinci sıraya yerleşti.
3 ŞUBAT 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
A.B.İ. – ATV
A.B.İ. (Özet) – ATV
Kıskanmak – NOW
Survivor – TV8
Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Esra Erol’da – ATV
Gelin – Kanal 7
Kıskanmak (Özet) – NOW
3 ŞUBAT 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
A.B.İ. – ATV
A.B.İ. (Özet) – ATV
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kıskanmak – NOW
Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT 1
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Survivor – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Gelin – Kanal 7