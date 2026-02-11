Canlı
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 10 Şubat 2026: A.B.İ.,İnci Taneleri, Mehmed: Fetihler Sultanı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 10 Şubat 2026: A.B.İ.,İnci Taneleri, Mehmed: Fetihler Sultanı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Salı akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçlarında Total ve AB'de birinci olmak için yarıştı. 10 Şubat kanalların yayın akışına göre Kanal D'de İnci Taneleri, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Veliaht, Star TV'de Boneyard, ATV'de A.B.İ., NOW'de Kıskanmak, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yer aldı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, güncel reyting sonuçları

        Giriş: 11.02.2026 - 08:11 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:11
        1

        Reyting sonuçları ile gün birincisi açıklanıyor. TV yayın akışı 10 Şubat 2026 tüm kanallar listesi yayımlandı. Kanalların yayın akışında yer alan yapımlar Total, AB, ABC1 reyting sonucuna göre sıralamaya giriyor. Peki hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 10 Şubat 2026 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...

        2

        REYTİNG SONUÇLARI 10 ŞUBAT 2026

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        3 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı. ATV'de yayınlanan A.B.İ. dizisi tüm kategorilerde zirvede yer aldı. A.B.İ. dizisinin özeti de ikinci sıraya yerleşti.

        3

        3 ŞUBAT 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        A.B.İ. – ATV

        A.B.İ. (Özet) – ATV

        Kıskanmak – NOW

        Survivor – TV8

        Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Esra Erol’da – ATV

        Gelin – Kanal 7

        Kıskanmak (Özet) – NOW

        3 ŞUBAT 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        A.B.İ. – ATV

        A.B.İ. (Özet) – ATV

        Esra Erol’da – ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Kıskanmak – NOW

        Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT 1

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Survivor – TV8

        ATV Ana Haber – ATV

        Gelin – Kanal 7

