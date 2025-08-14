Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! 13 Ağustos Çarşamba dünün reyting sonuçları ile Total, AB birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 13 Ağustos Çarşamba dünün reyting sonuçları ile Total, AB birincisi kim oldu?

        Her Çarşamba televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Thor: Ragnarok, ATV'de Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün, Star TV'de Ne Olacak Şimdi?, Show TV'de Küçük Esnaf filmleri yayınlanırken, TRT 1 canlı yayında UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu "İstanbul Başakşehir-Viking" maçı yayınlandı. Peki 13 Ağustos reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 07:49 Güncelleme: 14.08.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çarşamba günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasında birinci oluyor. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 14 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        2

        13 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları açıklandı. ABC1’de birinci Masterchef, ikinci Paris Saint Germain-Tottenham Uefa Super Kupa Karşılaşması, üçüncü Thor Ragnarok oldu.

        Total’de Masterchef birinci, ikinci Paris Saint Germain-Tottenham Uefa Super Kupa Karşılaşması, üçüncü Thor Ragnarok oldu.

        AB’de Masterchef birinci, ikinci Paris Saint Germain-Tottenham Uefa Super Kupa Karşılaşması, üçüncü Basaksehir-Viking Uefa Avrupa Konferans Ligi Karsilasması oldu.

        3

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI ŞÖYLEYDİ;

        6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye – TV8

        Now Ana Haber – NOW

        Thor (Y.S) – Kanal D

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Taşıyıcı (Y.S) – ATV

        Şekerpare (T.S) – Star TV

        Yetenek Sizsiniz – NOW

        Kuma – Kanal 7

        Çağrı (Y.S) – TRT 1

        Aykut Enişte (T.S) – Show TV

        6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye – TV8

        Now Ana Haber – NOW

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Thor (Y.S) – Kanal D

        Aşk-ı Memnu (Tkr) – Kanal D

        Aykut Enişte (T.S) – Show TV

        Yetenek Sizsiniz Özet – NOW

        Taşıyıcı (Y.S) – ATV

        Thor (Y.S) (Tkr) – Kanal D

        Yaprak Dökümü (Tkr) – Kanal D

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!