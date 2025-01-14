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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 13 Ocak 2025: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi, Survivor, Bihter... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 13 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 13 Ocak Pazartesi sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show ve ATV'de Zembilli'nin tekrar bölümleri yayınlandı. Star TV'de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Now'da ise Bihter filmleri izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 13 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 07:41 Güncelleme: 14.01.2025 - 07:41
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 13 Ocak Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor, Güldür Güldür Show, Zembilli, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Bihter yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 13 Ocak 2025 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…

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        13 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        13 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        13 OCAK 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        13 OCAK 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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