Reyting sonuçları 15 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 15 Haziran Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında TRT 1'de Teşkilat ve Now'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? Ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Sahte Kabadayı, Kanal D'de Titanik ve Star TV'de Berlin Kaplanı filmleri filmseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 15 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 15 Haziran Pazar akşamı yayınlanan Teşkilat, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Sahte Kabadayı, Titanik ve Berlin Kaplanı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği araştırılıyor. Peki 15 Haziran 2025 dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
15 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
15 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
15 HAZİRAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI