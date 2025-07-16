Reyting sonuçları 15 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi kim oldu?
15 Temmuz Salı günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 15 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 15 Temmuz 2025 Reyting sonuçları...
15 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Temmuz Salı günü Kanal D’de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, TRT 1’de Son Sefer, Star TV’de John Wick 3 filmleri yayınlandı.
Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken ATV’de Güven Bana, Now TV’de Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi.
15 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
15 TEMMUZ 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Son Sefer (T.S) – TRT 1
Now Ana Haber – NOW
Yetenek Sizsiniz – NOW
Yetenek Sizsiniz Özet – NOW
Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV
Son Sefer (T.S) (Tkr) – TRT 1
Güven Bana – ATV
Show Ana Haber – Show TV
ATV Ana Haber – ATV
15 TEMMUZ 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Son Sefer (T.S) – TRT 1
Son Sefer (T.S) (Tekrar) – TRT 1
Now Ana Haber – NOW
15 Temmuz Destanı Özel – Kanal 7
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
Kuma (Özet) – Kanal 7
Kanal D Haber Gün Arası – Kanal D
Kuma – Kanal 7
Süper 8 (Y.S) (Tekrar) – Beyaz TV