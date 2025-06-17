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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 16 Haziran 2025: Aile Saadeti, Yetenek Sizsiniz, MasterChef, Chelsea-Los Angeles FC maçı... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 16 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 16 Haziran Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Sosyete Şaban ve Star TV'de Hababam Sınıfı filmleri yayınlandı. TRT 1'de Chelsea - Los Angeles FC maçı futbolseverlerle buluşurken, Kanal D'de Eşref Rüya tekrar bölümüyle ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle; Now'da Yetenek Sizsiniz yarışması ve ATV'de Aile Saadeti dizisi ise ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 07:54 Güncelleme: 17.06.2025 - 07:54
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        16 Haziran Pazartesi akşamı Chelsea - Los Angeles FC maçı futbolseverlerle buluştu. Yeni dizi Aile Saadeti ve yeni yarışma Yetenek Sizsiniz ilk bölümleriyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Eşref Rüya dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Öte yandan Sosyete Şaban ve Hababam Sınıfı filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        16 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        16 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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