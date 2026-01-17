Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 16 Ocak 2026: Dünün reyting sonuçlarına göre Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 16 Ocak 2026: Dünün reyting sonuçlarına göre Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları ile ekrana gelen yapımlardan zirvedeki isim öğreniliyor. Total, AB, ABC1 sıralamasına göre her gün bir önceki günün reyting sonucu duyuruluyor. Dün akşam TRT1'de Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar yeni bölümleri ekranlara geldi. Ayrıca TV8'de MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yayınlandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti Total ve AB sıralaması nasıl? İşte, reyting sonuçları birincisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 08:29 Güncelleme: 17.01.2026 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünün reyting sonuçları 16 Ocak 2026 Cumartesi sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam TRT1’de Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar yayınlandı. Şimdi tüm gözler ABC1, AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 16 Ocak 2026 cumartesi gününe ait ABC1, AB ve Total sıralaması

        2

        REYTİNG SONUÇLARI 16 OCAK 2026

        Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        9 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

        TRT 1 ekranlarında yayınlanan ''Taşacak Bu Deniz'', tüm gruplarda ilk sırada yer alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

        Total grubunda ''Taşacak Bu Deniz'' ve özet bölümü ilk iki sırayı alırken, Show TV’nin sevilen dizisi ''Kızılcık Şerbeti'' üçüncü sırada yer aldı.

        AB grubunda da ''Taşacak Bu Deniz'' ve özet bölümü ilk iki sırayı alırken, ''Kızılcık Şerbeti'' üçüncü sırada yer aldı.

        ABC grubunda da zirve TRT 1 dizisinin oldu. ''Taşacak Bu Deniz'' ve özet bölümü ilk iki sırada yer alırken, ''Kızılcık Şerbeti'' üçüncü oldu.

        3

        9 OCAK 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Arka Sokaklar – Kanal D

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol’da – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

        ATV Ana Haber – ATV

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu