Reyting sonuçları 16 Ocak 2026: Dünün reyting sonuçlarına göre Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti kim birinci oldu?
Reyting sonuçları ile ekrana gelen yapımlardan zirvedeki isim öğreniliyor. Total, AB, ABC1 sıralamasına göre her gün bir önceki günün reyting sonucu duyuruluyor. Dün akşam TRT1'de Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar yeni bölümleri ekranlara geldi. Ayrıca TV8'de MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yayınlandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti Total ve AB sıralaması nasıl? İşte, reyting sonuçları birincisi
Dünün reyting sonuçları 16 Ocak 2026 Cumartesi sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam TRT1’de Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar yayınlandı. Şimdi tüm gözler ABC1, AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 16 Ocak 2026 cumartesi gününe ait ABC1, AB ve Total sıralaması
REYTİNG SONUÇLARI 16 OCAK 2026
Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
9 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ''Taşacak Bu Deniz'', tüm gruplarda ilk sırada yer alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.
Total grubunda ''Taşacak Bu Deniz'' ve özet bölümü ilk iki sırayı alırken, Show TV’nin sevilen dizisi ''Kızılcık Şerbeti'' üçüncü sırada yer aldı.
AB grubunda da ''Taşacak Bu Deniz'' ve özet bölümü ilk iki sırayı alırken, ''Kızılcık Şerbeti'' üçüncü sırada yer aldı.
ABC grubunda da zirve TRT 1 dizisinin oldu. ''Taşacak Bu Deniz'' ve özet bölümü ilk iki sırada yer alırken, ''Kızılcık Şerbeti'' üçüncü oldu.
9 OCAK 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Arka Sokaklar – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D
ATV Ana Haber – ATV