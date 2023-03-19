18 Mart Cumartesi reyting sonuçları geçtiğimiz gün yani Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Reytinglerde Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor arasında zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki 18 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında AB ve total reyting sıralamasını haberimizde paylaşacağız.