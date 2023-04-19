GEÇTİĞİMİZ HAFTA 11 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

11 Nisan Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aile özet yer aldı. 20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.