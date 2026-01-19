Televizyon ekranlarında her gün farklı türde dizi, film, yarışma ve programlar izleyiciyle buluşuyor. Yayınlanan içerikler arasındaki rekabet sürerken, seyirciler de takip ettikleri yapımların akıbetini merak ediyor. Bu nedenle 18 Ocak 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total izleyici gruplarına göre hazırlanan listeler, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte Teşkilat, Sahtekarlar, Beyaz'la Joker, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa, Şark Bülbülü, Hababam Sınıfı Tatilde 18 Ocak 2026 Pazar reyting sonuçları...