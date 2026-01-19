Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Ocak 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
18 Ocak 2026 reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekranlarda birbirinden farklı programlar, yarışmalar, diziler ve filmler yayınlanırken, en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Teşkilat, Sahtekarlar, Beyaz'la Joker, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa, Şark Bülbülü ve Hababam Sınıfı Tatilde gibi yapımlar arasından hangisinin zirveye yerleştiği sorgulanıyor. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 18 Ocak 2026 Pazar gününe ait ABC1, AB ve Total sıralaması...
Televizyon ekranlarında her gün farklı türde dizi, film, yarışma ve programlar izleyiciyle buluşuyor. Yayınlanan içerikler arasındaki rekabet sürerken, seyirciler de takip ettikleri yapımların akıbetini merak ediyor. Bu nedenle 18 Ocak 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total izleyici gruplarına göre hazırlanan listeler, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte Teşkilat, Sahtekarlar, Beyaz'la Joker, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa, Şark Bülbülü, Hababam Sınıfı Tatilde 18 Ocak 2026 Pazar reyting sonuçları...
18 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma, program ve haber bültenleri Total, AB ve ABC1 kategorilerinde kıyasıya rekabet etti.
Ancak 18 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
18 OCAK 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI