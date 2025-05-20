Reyting sonuçları 19 Mayıs 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 19 Mayıs Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken; Kadın Kral, Görev Başında, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ve Atatürk filmleri ekranlara geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 19 Mayıs 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 19 Mayıs Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor, Kadın Kral, Görev Başında, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ve Atatürk yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 19 Mayıs 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...
19 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
19 Mayıs 2025reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
19 MAYIS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI