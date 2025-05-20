Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Mayıs 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 19 Mayıs 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 19 Mayıs Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken; Kadın Kral, Görev Başında, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ve Atatürk filmleri ekranlara geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 19 Mayıs 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 08:22 Güncelleme: 20.05.2025 - 08:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 19 Mayıs Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor, Kadın Kral, Görev Başında, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ve Atatürk yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 19 Mayıs 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...

        2

        19 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        19 Mayıs 2025reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        19 MAYIS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        19 MAYIS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yeni gözaltılar
        Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yeni gözaltılar
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        "Müzakereleri Vatikan'da yapmak harika olurdu"
        "Müzakereleri Vatikan'da yapmak harika olurdu"
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Hastane otoparkında araç yangını
        Hastane otoparkında araç yangını
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar